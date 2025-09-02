Sequoia adia divulgação de balanços do 1º e 2º tri

(Reuters) - A Sequoia Logística e Transportes informou na noite de segunda-feira que prevê divulgar o seu balanço referente ao primeiro e segundo trimestres no dia 1 de outubro, podendo essa data ser antecipada, conforme fato relevante.
A empresa disse que a razão do novo adiamento está relacionada com a "necessidade de conclusão das negociações em curso com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional".
Anteriormente, a Sequoia tinha previsto a divulgação dos resultados do primeiro trimestre findo em 31 de março para segunda-feira, já o balanço do segundo trimestre terminado em 30 de junho de 2025 estava agendado para 8 de setembro.
De acordo com a empresa, a definição do tema tem impacto direto no parecer do auditor sobre as informações financeiras da companhia.
A divulgação do balanço relativo ao primeiro trimestre estava inicialmente prevista para ocorrer em 11 de junho.
(Por Michael Susin em Barcelona, Editado por Joao Manuel Mauricio em Gdansk)
