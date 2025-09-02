Setubal vê momento de incertezas políticas e econômicas

(Reuters) - O copresidente do conselho de administração do Itaú Unibanco, Roberto Setubal, afirmou nesta terça-feira que o banco já passou por diversos momentos de incertezas políticas e econômicas e está vivendo mais um momento desse.

"A gente está vivendo um momento de grande transformação no mundo, momento de novas formas de ver a política mundial e isso certamente terá impacto no futuro", afirmou o executivo em evento online do banco.

"Mas como tudo na vida tem ações e reações, as coisas vão se equilibrando ao longo do tempo...mudanças fazem parte da nossa vida, cenários diferentes, novos fazem parte da nossa vida e vamos caminhando e encarando cada um deles", acrescentou.