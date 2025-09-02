União Brasil e PP exigem que correligionários deixem cargos no governo federal

BRASÍLIA (Reuters) - Os partidos União Brasil e PP, que formam uma federação, determinaram nesta terça-feira que correligionários renunciem a seus cargos no governo federal.

Com representantes no comando dos ministérios do Esporte -- André Fufuca (PP)-- e do Turismo -- Celso Sabino (União Brasil) --, os dois partidos alertam que o não cumprimento da determinação pode resultar na adoção de punições disciplinares.

"Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal", diz a federação em nota assinada pelos presidentes dos dois partidos, Antonio Rueda (União Brasil) e Ciro Nogueira (PP).