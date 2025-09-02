Vendas no varejo no Brasil crescem em agosto, diz Getnet

(Reuters) - As vendas no varejo brasileiro cresceram 5,5% em agosto ante o mesmo período do ano passado, conforme o indicador IGet, desenvolvido pelo Santander Brasil em parceria com a Getnet, empresa de pagamentos do grupo espanhol.

Quando excluídas as vendas de materiais de construção e partes e peças automotivas (IGet Restrito), houve incremento de 12,3%, segundo o relatório publicado nesta terça-feira.

Na comparação mensal, contudo, o IGet ampliado encolheu 0,1%, enquanto o restrito cresceu 0,6%.