VLI eleva em 10% movimentação de grãos e farelos e atinge recorde no 1º semestre

"Nossa performance e resiliência frente a um cenário complexo, marcado principalmente por um ambiente macroeconômico mais desafiador e volatilidade internacional, revela nossa maturidade e a robustez dos nossos processos, aliados a uma sólida governança", afirmou o CEO da VLI, Fábio Marchiori, ao comentar os resultados do período.

No primeiro semestre, a VLI buscou maximizar a utilização dos seus ativos por meio de movimentos como a habilitação para exportar milho para a China por meio do Terminal Portuário de São Luís (TPSL), no Maranhão, e do Terminal de Produtos Diversos, no Complexo de Tubarão (ES).

Essa medida potencializa o escoamento da produção de grãos nos corredores Norte e Leste.

As cargas de grãos e farelos no primeiro semestre tiveram como destino países do continente americano, Ásia e Europa, acrescentou a empresa.

No período, a empresa que tem a gestora canadense Brookfield como maior acionista, com fatia de 36,5%, além da mineradora Vale, entre outros, teve lucro líquido de R$1,08 bilhão, aumento de 12% ante o mesmo semestre de 2024, com uma receita líquida de R$5 bilhões, alta anual de 1%.

Em TKU, medida que considera a quantidade de carga e a distância percorrida, o volume transportado pelas ferrovias atingiu 20,7 bilhões, resultado que foi 1% maior que o registrado no mesmo período de 2024.