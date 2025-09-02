Wall Street fecha em baixa conforme decisão sobre tarifas de Trump provoca temores

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - Wall Street iniciou o mês de setembro com uma queda acentuada nesta terça-feira, com investidores avaliando a legalidade das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois que um tribunal federal de apelações considerou ilegal a maioria de suas tarifas abrangentes.

Um tribunal de apelações dos EUA decidiu na sexta-feira que a maioria das tarifas de Trump são ilegais, mas permitiu que permaneçam em vigor até 14 de outubro. Nesta terça-feira, Trump disse que seu governo solicitará à Suprema Corte uma decisão rápida sobre as taxas de importação.