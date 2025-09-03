Ações chinesas caem com setor de defesa liderando quedas

As quedas foram generalizadas, com o setor de defesa e as ações relacionadas à defesa entre os que mais perderam, caindo 6,1% e 6,8%, respectivamente.

O maior desfile militar da China, organizado pelo presidente Xi Jinping para comemorar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, foi concluído na manhã desta quarta-feira. Os equipamentos militares mais recentes do país, como mísseis, tanques e drones, estavam em exibição.

Os mercados, em grande parte, ignoraram uma pesquisa do setor privado que mostrou que a atividade de serviços da China expandiu-se no ritmo mais rápido em 15 meses em agosto.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,88%, a 41.938 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,60%, a 25.343 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,16%, a 3.813 pontos.