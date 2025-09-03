Atividade econômica e emprego nos EUA sofreram pouca alteração nas últimas semanas, diz Fed

Depois de manterem a taxa de juros estável na faixa de 4,25% a 4,50% ao longo deste ano, espera-se agora que os formuladores de política monetária do Fed reduzam os custos de empréstimos de curto prazo em 0,25 ponto percentual na reunião de 16 e 17 de setembro.

Os mercados financeiros e os analistas ficaram mais confiantes nessa visão depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, disse no mês passado que o aumento dos riscos de queda no mercado de trabalho pode significar que um ajuste na taxa de juros seja necessário, juntando-se a vários outros banqueiros centrais dos EUA que apresentaram argumento semelhante.

Powell citou sinais recentes de fraqueza nos dados do mercado de trabalho, incluindo um relatório do governo no início de agosto que mostrou que o crescimento do emprego havia caído para uma média mensal insignificante de 35.000 desde maio, e uma perspectiva básica de que as tarifas do presidente Donald Trump só aumentarão a inflação temporariamente.

Powell também disse que acredita que a estabilidade do mercado de trabalho significa que o Fed pode "proceder com cuidado", uma frase que sugere cortes graduais nas taxas de juros.

PRESSÃO DA CASA BRANCA

Trump exigiu que o Fed corte as taxas de juros imediata e profundamente e agiu de forma agressiva para tentar reformular a composição da diretoria do banco central, de modo a aumentar a probabilidade de isso acontecer.