Azzas 2154 diz que Thiago Hering deixará de atuar como diretor estatutário e CEO da unidade Basic

SÃO PAULO (Reuters) - A Azzas 2154 informou nesta quarta-feira que Thiago Hering deixará de atuar como diretor estatutário e como presidente-executivo da unidade de negócio Basic da empresa a partir de 1º de outubro de 2025, conforme fato relevante divulgado.

No documento, a Azzas 2154 também afirmou que foi criado um comitê de transição para lidar com os cargos vagos.

(Por Fernando Cardoso)