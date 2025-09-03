Bancos centrais são incentivados a reunir reservas em dólares enquanto ajuda do Fed é questionada

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu (BCE) e seus pares ao redor do mundo devem reunir suas reservas para garantir liquidez em dólares, já que a ajuda do Federal Reserve não é uma certeza devido aos ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse o chefe de um influente think tank.

Adam Posen, do Instituto Peterson de Economia Internacional, disse em uma conferência do BCE nesta quarta-feira que não se deve presumir que um Fed politizado emprestaria dólares a bancos centrais estrangeiros em uma crise, como fez algumas vezes desde o colapso financeiro de 2007-2008.

Ele recomendou que o BCE e seus pares fora dos Estados Unidos reunissem suas reservas em dólares para fornecer liquidez emergencial aos bancos nacionais, se necessário. Essa opção foi levantada pelos banqueiros centrais europeus a portas fechadas.