BNDES aprova R$400 mi para Lwart expandir parque de rerrefino de óleo usado

SÃO PAULO (Reuters) - O BNDES aprovou empréstimo de R$400 milhões para a Lwart Soluções Ambientais expandir o parque produtivo de rerrefino de óleo lubrificante usado ou contaminado (Oluc), na cidade de Lençóis Paulista (SP), segundo comunicado do banco de fomento nesta quarta-feira.

O BNDES financiará mais de 50% do total orçado para o projeto, que prevê investimentos de R$713 milhões.

A Lwart pretende aumentar sua capacidade anual de processamento de Oluc em 144 mil metros cúbicos.