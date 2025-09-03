Brasil tem fluxo cambial negativo de US$2,063 bi em agosto, diz BC

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil fechou o mês de agosto com fluxo cambial total negativo de US$2,063 bilhões, em movimento puxado pela via financeira, informou nesta quarta-feira o Banco Central.

Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado. Em agosto de 2024, o fluxo havia sido negativo em US$2,774 bilhões.

Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de US$3,823 bilhões no mês passado. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.