Banco Central rejeita aquisição do Master pelo BRB

O BC e o Master não responderam imediatamente a pedidos de comentário solicitados pela Reuters.

Uma fonte próxima ao BRB disse à Reuters que o banco avalia os próximos passos e que vai procurar mitigar os eventuais riscos identificados pelo BC.

No acordo aprovado pelo conselho de administração do BRB em 28 de março, o banco se comprometeu a adquirir 49% das ações ordinárias, 100% das ações preferenciais e 58% do capital total da instituição liderada por Daniel Vorcaro, em operação estimada em R$2 bilhões.

Em junho, a aquisição já havia sido aprovada sem restrições pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Um dia depois da manifestação do Cade, o BC aprovou aumento de R$1 bilhão no capital do Master, para R$3,76 bilhões, no que parecia ser até então mais um avanço envolvendo o acordo pela aquisição do banco.

A aquisição vinha sendo alvo de críticas, visto que os dois bancos são de porte semelhante, e o Master vinha se expandido rapidamente nos últimos anos por meio de um modelo de financiamento agressivo baseado em dívida de alto rendimento.