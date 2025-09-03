BRZ e Fica Empreendimentos vão estudar possível oferta de ações após combinação

(Corrige no título para oferta de ações (não OPA)

SÃO PAULO (Reuters) -A BRZ Empreendimentos e Construções e a Fica Empreendimentos Imobiliários anunciaram nesta quarta-feira que vão avaliar alternativas para capitalização após uma combinação de negócios e que entre as opções está uma oferta pública de ações da companhia resultante.

A BRZ afirma ser a 11ª maior construtora do Brasil e a 6ª maior do segmento residencial econômico.