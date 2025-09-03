BTG Pactual Commodities Sertrading aprova emissão de R$1 bi em debêntures

(Reuters) - A BTG Pactual Commodities Sertrading anunciou na noite de terça-feira que seu conselho de administração aprovou emissão de R$1 bilhão em debêntures simples, conforme ata da reunião.

A primeira emissão de debêntures da companhia será realizada em até quatro séries, acrescentou a empresa especializada em operações de comércio exterior que foi adquirida em 2024 por uma das controladas do BTG.

(Por Tiago Brandão em Gdansk, edição Michael Susin em Barcelona)