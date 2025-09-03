Crescimento da atividade de serviços da China atinge pico em 15 meses em agosto, mostra PMI privado

O aumento foi amplamente consistente com o PMI oficial de serviços, que subiu de 50,0 em julho para 50,5 em agosto.

O índice da RatingDog é visto como um indicador melhor dos fornecedores de serviços menores e orientados para a exportação ao longo da costa leste da China, enquanto o PMI oficial acompanha principalmente as empresas de grande e médio porte, incluindo as estatais.

A economia da China vem lutando para recuperar o ímpeto em meio a uma prolongada queda no setor imobiliário, além de fraqueza da confiança das famílias e dos investimentos privados. Pequim introduziu medidas para estimular o consumo interno e conter as guerras de preços, mas esses esforços ainda não produziram resultados significativos.

O setor de serviços tem sido um ponto relativamente positivo em comparação com o industrial, sustentado pelas viagens, mas as margens permanecem pequenas, já que as empresas enfrentam o aumento dos custos e a concorrência de preços.

"Embora esse impulso de curto prazo seja positivo para a atividade empresarial, a pressão contínua sobre os lucros corporativos pode criar um feedback negativo no longo prazo", disse Yao Yu, fundador da RatingDog.

"Se os preços podem ser efetivamente repassados e se há sinais de melhora na demanda interna será crucial para avaliar a probabilidade de uma recuperação econômica sustentada", disse Yao.