Dólar cai ante real após dados reforçarem perspectiva de corte de juros nos EUA

Às 17h03 na B3 o dólar para outubro – atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,32%, aos R$5,4880.

A moeda norte-americana recuou no Brasil durante todo o dia, acompanhando o sinal negativo vindo do exterior. O movimento foi mais intenso no fim da manhã, depois que dados mostraram enfraquecimento da demanda por mão de obra nos Estados Unidos, fortalecendo as expectativas do mercado quanto ao corte de juros pelo Fed.

Números do Departamento do Trabalho dos EUA mostraram que as vagas de emprego em aberto -- uma medida da demanda do mercado de trabalho -- caíram mais do que o esperado, para 7,181 milhões em julho. Economistas consultados pela Reuters esperavam 7,378 milhões.

A perspectiva de corte de juros pelo Fed -- que em tese torna o Brasil, onde os juros estão elevados, ainda mais atrativo ao capital internacional -- fez o dólar à vista atingir a cotação mínima de R$5,4346 (-0,73%) às 11h12, logo após a divulgação dos números do mercado de trabalho dos EUA.

No início da tarde a moeda ensaiou uma recuperação, atingindo a máxima de R$5,4698 (-0,09%) às 13h19, mas as cotações voltaram a ceder logo depois.

Durante o dia o mercado também esteve atento ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. Mais do que o resultado do julgamento em si, os agentes monitoram possíveis novas medidas de retaliação dos EUA ao Brasil, após o governo do presidente Donald Trump utilizar o processo contra Bolsonaro como um dos motivos para a tarifação dos produtos brasileiros.