Dólar cede na abertura com julgamento de Bolsonaro e dados dos EUA no radar

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar oscilava em baixa ante o real na abertura dos negócios desta quarta-feira, cuja agenda traz o segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e a divulgação de dados da indústria e do mercado de trabalho nos Estados Unidos.

Às 9h04, o dólar à vista caía 0,27%, a R$5,4601 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,23%, a R$5,4930.