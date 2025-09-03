Embraer recebe certificação SACAA de autoridade da África do Sul para E190-E2 e E195-E2

(Reuters) - A Embraer informou nesta quarta-feira que seus modelos de aviões E190-E2 e E195-E2 receberam a Certificação de Aceitação de Tipo da Autoridade de Aviação Civil da África do Sul (SACAA, na sigla em inglês), o que reforça a adequação das aeronaves da companhia para o mercado africano.

"Esta certificação abre novas oportunidades para a aeronave, que já alcançou sucesso significativo em todo o mundo", afirmou o vice-presidente sênior para África e Oriente Médio da Embraer Aviação Comercial, Stephan Hannemann, em comunicado.

Atualmente, segundo a Embraer, o E190-E2 e o E195-E2 são as aeronaves de corredor único mais eficientes em termos de combustível, oferecendo uma melhoria de 17,3% e 29% na eficiência por assento, respectivamente, em comparação com a geração anterior de E-Jets.