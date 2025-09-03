Gastos com festas de fim de ano nos EUA devem sofrer maior queda desde a pandemia, mostra pesquisa da PwC

A inflação e as consequências econômicas das políticas comerciais do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, tornaram os compradores mais cautelosos em relação às compras discricionárias, enquanto os principais varejistas norte-americanos enfrentam uma demanda incerta rumo à crucial temporada de festas de fim de ano.

A Target, a Best Buy e a Home Depot mantiveram suas previsões anuais nas últimas semanas. O Walmart e a Abercrombie & Fitch aumentaram suas perspectivas, enquanto a Mattel reduziu sua previsão.

"Os consumidores estão abordando as compras de fim de ano de forma mais deliberada, decidindo o que é mais importante, onde reduzir e o que vale a pena gastar", disse a PwC.

Espera-se que os gastos com presentes sejam os mais atingidos, caindo 11% para um gasto médio de US$721, em comparação com os US$814 do ano passado, de acordo com a pesquisa. Espera-se que os orçamentos da Geração Z diminuam em 23%, em comparação com um aumento de 37% em 2024.

"O tráfego da Geração Z nas lojas tem aumentado, porque eles querem essa experiência, mas não estão necessariamente fazendo transações na loja", disse Kelly Pedersen, sócia da PwC.

A PwC acrescentou que o comportamento real de compra ainda pode mudar, observando que a incerteza em relação às tarifas comerciais diminuiu desde julho.