Governador do Tocantins é afastado em operação sobre desvio de recursos da Covid-19, dizem fontes da PF

BRASÍLIA (Reuters) - O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), foi afastado por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em uma operação deflagrada nesta quarta-feira pela Polícia Federal que investiga desvio de recursos da época da Covid-19, informaram à Reuters duas fontes da corporação.

Em comunicado, a PF afirmou, sem citar o governador, que as investigações apontam "fortes indícios de um esquema de desvio de recursos públicos entre os anos de 2020 e 2021, período em que os investigados teriam se aproveitado do estado de emergência em saúde pública e assistência social para fraudar contratos de fornecimento de cestas básicas".

Segundo a corporação, mais de 200 policiais federais estão cumprindo 51 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, com o objetivo de reunir novos elementos sobre o uso de emendas parlamentares e o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos e políticos.