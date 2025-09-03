Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras com indústria e STF no radar

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,34%, a 139.863,63 pontos, após marcar 139.581,88 pontos na mínima e 140.495,88 pontos na máxima. O volume financeiro somou R$17,75 bilhões.

De acordo com o analista Arthur Barbosa, da Aware Investments, Petrobras tem um dos maiores pesos no Ibovespa e acaba pressionando negativamente, em um dia de recuo do preço do petróleo no exterior na esteira de expectativas de aumento na produção por parte da Opep+ em outubro.

Barbosa também citou como componente negativo aos negócios os dados do IBGE sobre a indústria evidenciando a desaceleração da atividade econômica brasileira, mas ainda em níveis que apoiam as expectativas de manutenção da taxa Selic em patamar elevado.

Brasília continuou no foco de atenções, com o segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

De acordo com o analista Alison Correia, cofundador da Dom Investimentos, permanece a apreensão em relação a uma possível retaliação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "A sentença está por vir, o grande ponto é em qual magnitude vai vir", afirmou.

Trump citou o caso de Bolsonaro para impor tarifa comercial de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos EUA e o governo norte-americano tomou medidas contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que é relator do processo contra o ex-presidente.