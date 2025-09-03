Indicado por Trump ao conselho do Fed diz que pretende preservar independência da instituição

(Reuters) - O escolhido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para preencher uma vaga no Conselho do Federal Reserve, Stephen Miran, disse que cumprirá "obedientemente" o duplo mandato do banco central, de proporcionar estabilidade de preços e pleno emprego para a economia norte-americana, e que trabalhará para manter a instituição independente.

"Minhas opiniões e decisões serão baseadas na minha análise da macroeconomia e no que for melhor para sua gestão a longo prazo", disse Miran em depoimento publicado no site do Comitê Bancário do Senado nesta quarta-feira. "O Comitê Federal de Mercado Aberto é um grupo independente com uma tarefa monumental, e pretendo preservar essa independência e servir ao povo americano da melhor forma possível."

Miran, um conselheiro econômico da Casa Branca, deve testemunhar em uma audiência de confirmação do Senado na quinta-feira.