Lagarde diz que UE deve fechar as brechas em regulamentação de stablecoins

FRANKFURT (Reuters) - Os parlamentares da União Europeia devem exigir garantias e regimes de equivalência robustos de emissores estrangeiros de stablecoins para evitar o risco de corridas às reservas mantidas na UE, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, nesta quarta-feira.

A UE implementou um dos regimes mais rigorosos do mundo em ativos de criptografia, exigindo que as stablecoins, que são atreladas a uma moeda oficial, sejam totalmente respaldadas por reservas.

Mas Lagarde disse que os parlamentares devem exigir que as empresas que emitem stablecoins na UE e no exterior sigam os mesmos padrões elevados.