Membro do Fed diz que política monetária está no lugar certo e alerta para riscos no mercado de trabalho

"A atual configuração modestamente restritiva da taxa básica de juros é consistente com o mercado de trabalho de pleno emprego atual e com a inflação básica quase um ponto percentual acima da meta de 2% do Fed", disse Musalem no texto de um discurso a ser proferido em um evento no Peterson Institute for International Economics.

Olhando para o futuro, Musalem indicou que precisa de mais dados para decidir para onde ele acredita que a política monetária deve ir.

"Continuarei atualizando minha perspectiva e minha avaliação do equilíbrio de riscos para buscar um caminho futuro para as taxas de juros que melhor posicione a política monetária para alcançar e manter o máximo de emprego e estabilidade de preços para todos os americanos", disse.

Musalem falou antes da reunião de política monetária do Fed de 16 a 17 de setembro, quando se espera que o banco central corte sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, em relação à faixa atual de 4,25% a 4,50%. O presidente do Fed, Jerome Powell, indicou no final do mês passado que tal medida era possível.

A justificativa para o corte das taxas se baseia em preocupações de que o mercado de trabalho corre o risco de um enfraquecimento significativo, mesmo com a inflação permanecendo acima da meta de 2% do Fed e provavelmente piorando devido às tarifas de importação impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O governo dos EUA deve divulgar na sexta-feira seu relatório mensal de emprego, que será acompanhado de perto e fornecerá aos membros do Fed dados cruciais antes da decisão sobre as taxas.