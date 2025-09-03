Mercado de fertilizantes no Brasil tem alta de 10,5% no 1ª semestre, diz Anda

SÃO PAULO (Reuters) - As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro totalizaram 20,14 milhões de toneladas no primeiro semestre, um aumento de 10,5% em relação ao mesmo período de 2024, informou nesta quarta-feira a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda).

Apenas em junho, o setor entregou 4,31 milhões de toneladas, crescimento de 7,2% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, segundo a Anda, indicando que o setor está se preparando para a próxima safra de grãos.

O Estado de Mato Grosso, maior produtor de soja, milho e algodão do Brasil, concentrou 23,9% do total das entregas no primeiro semestre, com 4,81 milhões de toneladas.