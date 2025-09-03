Mineradora St George vê maior potencial para mina de nióbio e terras raras em MG

Além disso, a companhia afirmou ter confirmado uma nova área com terras raras de alto teor há cerca de um quilômetro a leste do recurso atual, "com indícios de volume significativo de mineralização rasa". A St George adicionou que já iniciou novas atividades para confirmar os detalhes de continuidade e profundidade da nova descoberta.

"Esses primeiros resultados são animadores, a qualidade surpreendeu. Mostram que estamos no caminho certo para atualizar o potencial de produção do Projeto Araxá", disse o presidente executivo da St George, John Prineas, em nota.

O executivo destacou que a mineralização em Araxá começa na superfície e é de fácil escavação, o que favorece uma operação a céu aberto de baixo custo.

"Em um momento em que os investidores estão cada vez mais buscando projetos de terras raras e nióbio de qualidade, Araxá se destaca com vantagens."

Atualmente, a vida do projeto está estimada em cerca de 20 anos, mas será reavaliada com a ampliação dos recursos, segundo a companhia.

Antes das novas sondagens, dados indicavam que os recursos no Projeto Araxá somavam 40,6 milhões de toneladas de minério com 4,13% de terras raras e 41,2 milhões de toneladas de minério com 0,68% de nióbio, conforme a metodologia JORC, já divulgado anteriormente.