Ministra das Finanças britânica promete "controle rígido" no orçamento anual de 26 de novembro

A inflação britânica também é a mais alta do G7, limitando o escopo do Banco da Inglaterra para cortar a taxa de juros.

"A economia britânica não está quebrada. Mas sei que ela não está funcionando bem o suficiente para os trabalhadores", disse Reeves em uma mensagem de vídeo.

"Precisamos reduzir a inflação e os custos dos empréstimos, mantendo um controle rígido dos gastos diários por meio de nossas regras fiscais inegociáveis", acrescentou.

O governo também quer dar continuidade às medidas para impulsionar o crescimento econômico.

Reeves e o primeiro-ministro Keir Starmer estão lutando para atender às crescentes demandas de gastos em um cenário de finanças públicas já sobrecarregadas, crescimento econômico fraco e promessas pré-eleitorais de não aumentar as taxas dos principais impostos.

A definição de seus planos para o próximo ano provavelmente envolverá a necessidade de Reeves encontrar outras maneiras de aumentar a receita tributária, já que ela pretende equilibrar os gastos com a receita tributária até 2029/30.