Produção industrial do Brasil inicia 3º trimestre com queda em julho

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve avanço de 0,2% da produção. Com esses resultados, o setor está 15,3% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011.

Os resultados ficaram em linha com as expectativas em pesquisa da Reuters de recuo de 0,2% na comparação mensal e de ganho de 0,3% na anual.

A indústria brasileira saiu de uma estagnação no primeiro trimestre do ano para crescer 0,5% de abril a junho, porém com o resultado concentrado na atividade de indústrias extrativas, de acordo com os dados do PIB divulgados pelo IBGE na terça.

A indústria brasileira vem mostrando dificuldades para deslanchar este ano, diante de um cenário de política monetária restritiva com a taxa básica de juros Selic em 15% agravado agora pela política comercial dos Estados Unidos, com taxas de 50% sobre os produtos brasileiros que entraram em vigor em agosto.

"Já são quatro meses sem crescimento da indústria, mostrando perda de tração. A política monetária com juros mais elevados traz uma série de consequências, com crédito mais escasso e caro, mais inadimplência, afeta decisões de consumo e investimentos de família e indústria", destacou o gerente da pesquisa, André Macedo.

"O tarifaço veio só em agosto na prática, mas é claro que ele afeta decisões, expectativas e confiança futuras sobre investimentos e consumo. Algumas plantas industriais já foram afetadas em julho pelo tarifaço, mas a queda (da produção) está mais ligada à política monetária", disse.