Tribunal do Cade diz que codeshare entre Gol e Azul tem que ser notificado em até 30 dias

Caso optem por não fazer a notificação em 30 dias, Gol e Azul terão que desfazer o acordo de codeshare, segundo a decisão.

Gomes afirmou, que como parte do codeshare já foi implementada, "quando for alcançado o período de dois anos, em maio do ano que vem, vamos ter um ato de concentração". Com isso, o relator afirmou que, "para se evitar uma discussão futura" sobre eventual ocorrência de "gun jumping" - quando duas empresas fazem um acordo de cooperação sem notificação ao Cade -, a operação entre as duas aéreas precisa de notificação para que a autarquia possa analisá-lo até o prazo de maio de 2026.

A tese de que a operação entre Gol e Azul é semelhante ao acordo de codeshare entre a chilena Latam e a Qatar Airways em 2017, que não precisou de notificação prévia, não foi aceita pelo tribunal.

PUXÃO DE ORELHA

O presidente do Cade, Gustavo Augusto de Lima, chamou atenção de Gol e Azul por anunciarem amplamente o acordo de codeshare e planos de fusão, mas não notificarem o Cade sobre suas intenções.

"As empresas não podem dar expectativas ao mercado, aos seus colaboradores...fazer isso por mais de um ano e achar que é normal, não é normal", disse Lima. "Não pode ficar anunciando sonhos de verão com mais de um ano de antecedência e achar que o Cade vai olhar como se fosse normal", acrescentou.