Ritmo de contração do setor de serviços enfraquece em agosto, mostra PMI

Com a contração da indústria brasileira se aprofundando em agosto, a melhora dos serviços ajudou o PMI Composto do Brasil a subir a 48,8 em agosto, de 46,6 no mês anterior.

“Apesar dos desafios persistentes enfrentados pelas empresas do setor privado brasileiro, foi encorajador ver que os dados da pesquisa de agosto indicaram quedas menos severas na atividade de negócios e nos novos pedidos. Essa tendência é particularmente evidente na economia de serviços, que tem o potencial de mitigar algumas das fraquezas mais acentuadas decorrentes do setor industrial", ressaltou em nota a diretora associada de Economia da S&P Global Market Intelligence, Pollyanna De Lima.

Ela ressaltou, entretanto, o cenário de incertezas para a atividade à frente, depois de terem entrado em vigor no início de agosto tarifas de 50% adotadas pelos Estados Unidos sobre uma série de produtos brasileiros que representam cerca de 36% das vendas do Brasil ao país norte-americano, incluindo carne, café, frutas e calçados.

“Vários fatores — incluindo altos custos de empréstimos, inflação sustentada, escassez de novos negócios e política tarifária dos EUA — sugerem que as empresas brasileiras podem continuar enfrentando obstáculos significativos à medida que nos aproximamos do final de 2025”, disse De Lima.

Em agosto, as vendas no setor de serviços diminuíram pelo quinto mês seguido, mas a um ritmo mais moderado do que no mês anterior. De acordo com as empresas, a redução da demanda e a concorrência acirrada prejudicaram as vendas em suas unidades.

Os fornecedores de serviços se mostraram mais otimistas em relação às perspectivas de crescimento, prevendo níveis de atividade mais elevados ao longo dos próximos 12 meses em meio a expectativas de tendências melhores de demanda.