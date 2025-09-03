S&P 500 e Nasdaq abrem em alta com ganhos da Alphabet e antes de dados sobre emprego

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq abriram em alta nesta quarta-feira diante dos avanços da Alphabet com uma decisão antitruste favorável, enquanto os investidores aguardavam dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos que podem influenciar a próxima decisão do banco central sobre a taxa de juros.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,03% na abertura, para 45.309,43 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,47%, a 6.445,82 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,86%, para 21.461,627 pontos.

(Reportagem de Ragini Mathur em Bengaluru)