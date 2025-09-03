Vagas de emprego em aberto nos EUA diminuem em julho; contratações são fracas

WASHINGTON (Reuters) - As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos caíram mais do que o esperado em julho e as contratações foram moderadas, o que é consistente com o afrouxamento das condições do mercado de trabalho.

As vagas em aberto, uma medida da demanda por mão de obra, caíram em 176.000, para 7,181 milhões, no último dia de julho, informou o Departamento do Trabalho em sua pesquisa Jolts nesta quarta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 7,378 milhões de postos não preenchidos.

As contratações aumentaram em 41.000 em julho, para 5,308 milhões. As demissões aumentaram 12.000, chegando a 1,808 milhão. O mercado de trabalho desacelerou, com os economistas culpando as tarifas do presidente Donald Trump. A oferta de mão de obra também diminuiu em meio à repressão à imigração do governo Trump.