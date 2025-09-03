Venda de veículos novos recua em agosto, diz Fenabrave

(Reuters) - Os emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos somaram 225.348 unidades em agosto, queda de 5,05% em relação ao mesmo mês de 2024 e de 7,34% na comparação mensal, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

No acumulado do ano, as vendas mostram expansão de 2,77%, para 1,667 milhão de unidades.

(Por Paula Arend Laier)