Volkswagen usa nome da marca Polo para hatchback elétrico

FRANKFURT (Reuters) - A Volkswagen disse nesta quarta-feira que usará o nome da marca Polo para seu planejado veículo elétrico hatchback compacto, anteriormente apelidado de ID.2, um modelo fundamental nos esforços da montadora para afastar a concorrência chinesa.

O ID.Polo, que deverá ter um preço abaixo de 25.000 euros em sua versão mais simples, será apresentado no salão do automóvel IAA em Munique na próxima semana, embora o carro ainda esteja camuflado antes de seu lançamento oficial em 2026, disse a Volkswagen.

"Nossos nomes de modelos estão firmemente ancorados na mente das pessoas", disse Thomas Schaefer, chefe da marca Volkswagen e membro do conselho de administração da montadora, em um comunicado.