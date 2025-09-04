Ações do BRB recuam forte após BC rejeitar compra do Banco Master

SÃO PAULO (Reuters) - As ações do Banco de Brasília (BRB) recuavam forte nesta quinta-feira, após o Banco Central não aprovar a compra do Banco Master, anunciada no final de março.

Em fato relevante divulgado ao mercado na noite de quarta-feira, o BRB disse que o BC indeferiu o requerimento referente à aquisição de 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do Master.

"O BRB apresentou solicitação de acesso à íntegra da decisão, com o objetivo de avaliar seus fundamentos e examinar as alternativas cabíveis", afirmou no documento.