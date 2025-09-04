Brasil tem superávit comercial de US$6,1 bi em agosto, com queda de exportações para os EUA

BRASÍLIA (Reuters) - A balança comercial brasileira registrou superávit de US$6,133 bilhões em agosto, saldo 35,8% mais alto do que o observado em agosto de 2024, quando ficou positivo em US$4,5 bilhões, informou nesta quinta-feira o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

No mês passado, as exportações somaram US$29,861 bilhões, uma alta de 3,9% em relação ao mesmo período do ano passado, e as importações foram de US$23,728 bilhões, queda de 2,0%.

O resultado do mês passado já foi sensibilizado pela entrada em vigor, no dia 6 de agosto, da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos.