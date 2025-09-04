BRB avalia nova proposta por Master após bloqueio de negócio pelo BC, diz fonte

As ações preferenciais do BRB fecharam em queda de 5,6% nesta quinta-feira, enquanto o índice de referência da bolsa brasileira Ibovespa subiu 0,8%.

Segundo uma fonte familiarizada com as negociações, que pediu anonimato devido à confidencialidade dos planos, o BRB ainda não teve acesso integral à decisão do BC e não está convencido de que precise abandonar a transação.

O banco pode buscar uma estrutura que o proteja de assumir passivos ligados à parte do Master não incluída na compra, acrescentou a fonte.

No entanto, outra fonte disse que as preocupações centrais do regulador passam "muito longe" desse ponto. Uma terceira fonte destacou que o Master precisa de capital adicional significativo para estabilizar sua situação.

BRB e Master não responderam imediatamente a pedidos de comentário. O Banco Central disse que não iria se pronunciar.

O BRB havia enfatizado desde o início que compraria apenas os ativos considerados saudáveis do Master, um competidor de médio porte que ganhara os holofotes nos últimos anos com seu crescimento agressivo financiado por emissão de dívida com promessa de retornos polpudos a investidores.