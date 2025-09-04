BYD corta meta de vendas com desaceleração de crescimento, dizem fontes

(Reuters) - A BYD reduziu meta de vendas para este ano em até 16%, para 4,6 milhões de veículos, disseram duas fontes com conhecimento do assunto, com a gigante chinesa de veículos elétricos enfrentando o ano de crescimento mais lento em cinco e outros sinais de que sua era de expansão recorde pode estar chegando ao fim.

Em março, a maior montadora de veículos da China disse a analistas que tinha como meta a venda de 5,5 milhões de veículos em 2025. Porém, internamente, o número foi rebaixado várias vezes nos últimos meses, de acordo com as fontes.

O último número, de pelo menos 4,6 milhões de veículos, foi comunicado dentro da empresa e a fornecedores selecionados no mês passado para ajudar a orientar o planejamento, de acordo com as fontes. A meta continua sujeita a alterações, dependendo das condições do mercado.