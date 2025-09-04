Combustível barato impulsiona boom da transformação de carvão em gás e produtos químicos na China

A capacidade está crescendo no ritmo mais rápido dos últimos anos, sustentada pelo carvão barato e pelo apoio do Estado.

No ano passado, o setor transformou 276 milhões de toneladas de carvão - o equivalente a quase um ano de uso de carvão na Europa - em produtos químicos, petróleo e gás, de acordo com o China National Petroleum and Chemical Planning Institute.

Se todos os projetos planejados prosseguirem, o setor praticamente dobrará nos próximos cinco anos, de acordo com a Sinolink Securities, com a maioria dos projetos produzindo gás natural sintético ou combustíveis líquidos.

A expansão atende a duas necessidades de Pequim, de acordo com Lauri Myllyvirta, cofundador do Centre for Research on Energy and Clean Air, com sede em Helsinque. Ela protege o risco de um bloqueio marítimo de importações de energia para o maior importador mundial de petróleo e gás natural liquefeito, além de atrair investimentos para regiões menos desenvolvidas, como Xinjiang.

"Uma coisa que acontece na China é que, quando você é politicamente favorecido, quando é uma empresa estatal com uma missão clara e politicamente determinada, os custos de capital se tornam um problema muito menor", disse Myllyvirta. "Isso faz uma enorme diferença."

QUEDA DO CARVÃO IMPULSIONA ECONOMIA