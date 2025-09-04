Copel considera investir em hidrelétricas reversíveis, diz vice-presidente

SÃO PAULO (Reuters) - A Copel considera investir em usinas hidrelétricas reversíveis a depender do modelo que for definido pelo governo para esses empreendimentos, disse nesta quinta-feira o vice-presidente de estratégia da companhia, Diogo Mac Cord.

Em evento da plataforma MegaWhat, o executivo disse acreditar "muito mais" nas hidrelétricas reversíveis do que nas baterias como tecnologia de armazenamento de energia para o Brasil.

As usinas reversíveis são concebidas para agregar potência para o sistema elétrico, com bombeamento de água entre reservatórios. Esse tipo de empreendimento já está em fase final de regulamentação, junto com as baterias, no âmbito da agência reguladora Aneel, que visam definir as regras para viabilizar a implementação dos primeiros projetos de grande porte de armazenamento de energia no país.