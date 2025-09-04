Cosan cita ser "ativamente procurada" por interessados em investimento

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo empresarial Cosan tem sido buscado por interessados em investimento na companhia e na distribuidora de combustíveis Raízen, na qual mantém uma parceria com a Shell, afirmou a empresa nesta quinta-feira.

"A Cosan tem sido ativamente procurada por interessados em potenciais investimentos em ambas as companhias", afirmou a Cosan em fato relevante ao mercado.

"Ainda que mantenha tratativas, até o momento não há qualquer decisão ou compromisso assumido", acrescentou.