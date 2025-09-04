Criação de vagas no setor privado dos EUA fica abaixo das expectativas em agosto

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Stanford Digital Economy Lab, foi publicado antes do relatório de emprego mais abrangente de agosto, na sexta-feira, pelo Departamento do Trabalho. Não há correlação entre os dois relatórios.

O mercado de trabalho está se abrandando, com os economistas culpando as tarifas de importação do presidente Donald Trump e uma repressão à imigração que prejudicou as contratações em canteiros de obras e restaurantes.

Um relatório separado da empresa global de recolocação Challenger, Gray and Christmas mostrou que as demissões anunciadas por empregadores sediados nos EUA aumentaram 39%, chegando a 85.979 em agosto. Esse foi o maior total para agosto desde 2020.

O governo informou na quarta-feira que havia mais pessoas desempregadas do que vagas disponíveis em julho, pela primeira vez desde a pandemia da Covid-19. O relatório "Livro Bege" do Federal Reserve na quarta-feira também observou que "as empresas estavam hesitantes em contratar trabalhadores devido à demanda mais fraca ou à incerteza".

(Reportagem de Lucia Mutikani)