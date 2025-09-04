Déficit comercial dos EUA aumenta em julho por aumento das importações

O comércio subtraiu um recorde de 4,61 pontos percentuais do PIB no primeiro trimestre, antes de reverter drasticamente e acrescentar 4,95 pontos percentuais no trimestre de abril a junho, também a maior contribuição já registrada.

A economia cresceu a uma taxa anualizada de 3,3% no último trimestre, depois de contrair a um ritmo de 0,5% nos três primeiros meses do ano. Atualmente, o Federal Reserve de Atlanta prevê que o PIB aumentará a uma taxa de 3,0% neste trimestre.

As importações aumentaram 5,9%, chegando a US$358,8 bilhões. As importações de mercadorias cresceram 6,9%, para US$283,3 bilhões. Elas foram impulsionadas por um aumento de US$ 12,5 bilhões nas importações de suprimentos e materiais industriais, o que refletiu um aumento de US$9,6 bilhões no ouro não monetário.

As importações de petróleo foram, no entanto, as mais baixas desde abril de 2021.

As importações de bens de capital aumentaram US$4,7 bilhões para um recorde de US$96,2 bilhões, impulsionadas por computadores, equipamentos de telecomunicações e outras máquinas industriais. Mas as importações de semicondutores caíram US$0,8 bilhão. As importações de bens de consumo aumentaram US$1,3 bilhão, mas as importações de preparações farmacêuticas diminuíram US$ 1,1bilhão.

As importações de veículos motorizados, peças e motores diminuíram US$1,4 bilhão, puxadas pela queda nas importações de caminhões, ônibus e carros de passeio.