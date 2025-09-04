Departamento de Justiça dos EUA inicia investigação por fraude hipotecária contra diretora do Fed

Essa investigação está sendo conduzida por Ed Martin, que foi escolhido pela procuradora-geral Pam Bondi como procurador-geral assistente especial dos EUA para auxiliar em investigações de fraude hipotecária envolvendo autoridades públicas, juntamente com os escritórios dos procuradores dos EUA no Distrito Norte da Geórgia e no Distrito Leste de Michigan, de acordo com a fonte. Ela falou anonimamente, já que o assunto não é público.

Pulte, nomeado por Trump, acusou Cook de cometer fraude ao listar mais de um imóvel como residência principal ao solicitar hipotecas, potencialmente para garantir taxas de juros mais baixas. Cook possui imóveis em Michigan, Geórgia e Massachusetts.

Trump demitiu Cook devido às alegações de fraude hipotecária feitas por Pulte contra ela, o que a levou a entrar com uma ação judicial contestando sua tentativa de expulsá-la do Fed.

O caso, que provavelmente terminará na Suprema Corte dos EUA, tem ramificações para a capacidade do Fed de definir a taxa de juros sem levar em conta os desejos dos políticos -- algo amplamente visto como essencial para a capacidade de qualquer banco central de manter a inflação sob controle.

Trump exigiu que o banco central dos EUA cortasse as taxas imediatamente e agressivamente, repreendendo o chair do Fed, Jerome Powell, por sua administração da política monetária.

Em um de seus recentes processos judiciais contestando as ações de Trump, Cook disse que listou hipotecas de três propriedades em formulários enviados à Casa Branca e ao Senado dos EUA no processo de seleção para sua nomeação para o Fed em 2022. Quaisquer inconsistências eram conhecidas quando ela foi confirmada e não podem dar a Trump motivos para demiti-la agora.