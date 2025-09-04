Dólar tem leve queda no Brasil em meio à expectativa por corte de juros nos EUA

Apesar da perspectiva de corte de juros pelo Fed, o dólar se manteve em alta ante boa parte das demais divisas no exterior, o que fez as cotações no Brasil também subirem pela manhã -- ainda que de forma contida. À tarde, às 13h58, a moeda norte-americana à vista marcou a cotação máxima de R$5,4731 (+0,35%).

No restante da tarde, porém, os rendimentos dos Treasuries -- uma importante referência para os negócios globais com moedas -- ampliaram as perdas, o que pesou sobre as cotações do dólar.

No Brasil, no meio da tarde, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) informou ainda que a balança comercial brasileira registrou superávit de US$6,133 bilhões em agosto, um saldo 35,8% mais alto do que o observado no mesmo mês do ano passado, mesmo diante da queda de 18,5% das vendas para os Estados Unidos.

O resultado do mês passado já foi sensibilizado pela entrada em vigor, no dia 6 de agosto, da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos EUA -- uma medida anunciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, para pressionar as instituições brasileiras em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, julgado no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado.

Às 15h15 -- já após a divulgação do superávit da balança comercial -- o dólar à vista marcou a cotação mínima de R$5,4425 (-0,21%), para depois encerrar pouco acima deste nível.

“A volatilidade está grande no mercado de câmbio, e isso está muito relacionado à tensão com os EUA. Mas um fator que tem feito preço é a questão dos juros norte-americanos, porque existe uma expectativa grande de corte em setembro”, comentou durante a tarde Felipe Izac, sócio da Nexgen Capital.