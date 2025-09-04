Dólar sobe ante real com investidores à espera de dados dos Estados Unidos

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar abriu a quinta-feira no território positivo no Brasil, em sintonia com o avanço da moeda norte-americana no exterior, onde investidores aguardam a divulgação de uma bateria de indicadores econômicos nos Estados Unidos ainda pela manhã.

Às 9h03, o dólar à vista subia 0,13%, a R$5,4614 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,19%, a R$5,4960.