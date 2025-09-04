Embraer fará anúncio de "marco" nos EUA na próxima semana

A Embraer, que monta alguns jatos executivos na Flórida, não quis fazer mais comentários sobre o anúncio planejado, mas uma pessoa familiarizada com o assunto disse que ele não está relacionado à pegada industrial da empresa, um termo que se refere à localização de suas fábricas.

Clientes norte-americanos compram 45% dos aviões comerciais da Embraer e 70% dos jatos executivos vendidos pela empresa, todos os quais dependem de muitas peças norte-americanas.

A Embraer não tem planos imediatos de lançar um novo modelo de jato, disseram várias fontes do setor, embora o fabricante tenha aventado a possibilidade de montar um novo rival para jatos de Airbus e Boeing e para um futuro concorrente da China.

Não ficou claro quais outros tópicos podem ser incluídos no anúncio, que a Embraer afirmou ser "o primeiro de seu tipo já feito nos Estados Unidos".

A Embraer tem 3.000 funcionários nos EUA e tem planos de comprar US$21 bilhões em produtos norte-americanos até 2030. O E175-E1 da Embraer é fundamental para rotas regionais nos EUA.

A Embraer disse no mês passado que pode construir nos EUA uma fábrica de US$500 milhões para o cargueiro C-390, caso Washington decida comprar o avião.