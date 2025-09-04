Euro digital do BCE enfrenta batalha difícil no parlamento da UE

O membro do conselho do banco central, Piero Cipollone, apresentou o euro digital como uma opção de pagamento de reserva, caso os bancos da zona do euro sofram ataques cibernéticos ou o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, use a tecnologia como arma para domínio do país em cartões de crédito e stablecoins.

"O euro digital garantirá que todos os europeus possam pagar a qualquer momento com um meio de pagamento digital gratuito e universalmente aceito, mesmo em caso de grandes interrupções", disse Cipollone a uma comissão do Parlamento Europeu.

Mas os legisladores deram à proposta, que está parada no Parlamento há mais de dois anos -- muito mais tempo que o BCE havia previsto --, uma recepção mista.

Alguns temem que uma conta sem risco esgote os depósitos dos bancos comerciais e, mesmo que o BCE estabeleça um teto para contas individuais, a instituição pode ficar sob pressão para elevá-lo em uma crise.

"Não é um problema que não tenhamos realmente controle sobre o teto?", perguntou Pierre Pimpie, parlamentar do grupo de direita Patriots for Europe Group.

Cipollone disse que o BCE definiria esse limite com base em "análises rigorosas" e que, em uma crise, indivíduos financeiramente experientes poderiam, de qualquer forma, retirar seu dinheiro do euro por meio de stablecoins dos EUA, que são tokens de criptomoedas atrelados a uma moeda oficial.