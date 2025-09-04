Exportações do Brasil para os EUA caem 18,5% em agosto após tarifas, mas superávit comercial total do país aumenta

Brandão ponderou que a queda deve ser analisada com cautela porque produtos como aeronaves, combustíveis, minério de ferro e celulose registraram queda nas vendas mesmo tendo ficado fora da taxação dos EUA sobre o Brasil. Para ele, o movimento de recuo desses itens pode ser atribuído a uma antecipação dos empresários em julho, quando ainda não havia certeza de que esses produtos seriam poupados da tarifa.

No sentido oposto, as exportações para a China --em dado que inclui ainda Hong Kong e Macau-- saltaram 29,9% no mês passado. A participação dos chineses alcançou 32,1% do total exportado, contra 25,7% em agosto do ano passado.

No recorte por setor, a indústria extrativa teve o maior aumento de exportações no mês frente a agosto do ano passado, alta de 11,3%, a US$7,3 bilhões, seguida pela agropecuária, com elevação de 8,3%, para US$6,7 bilhões. Já as exportações da indústria de transformação caíram 0,9%, para US$15,8 bilhões.

Entre os destaques positivos de produtos exportados globalmente estão uma alta de 18% nos embarques de petróleo bruto, 17,9% para o milho, 56% da carne bovina e 55,9% no caso do ouro. Por outro lado, houve recuo de 22,4% nas vendas de farelo de soja, 18,1% de óleos combustíveis e de 16,1% de açúcares e melaços.

No acumulado dos oito primeiros meses do ano, o saldo comercial foi de US$42,812 bilhões, uma queda de 20,2% em relação ao observado no mesmo período de 2024.

As exportações somaram US$227,583 bilhões (+0,5%) no ano, e as importações, US$184,771 bilhões (+6,9%) --nos dois casos, os valores registrados são recorde para o período.